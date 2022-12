Legacoop, accelerare il Pnrr, agire contro il caro energia

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Accelerare il Pnrr e proseguire con le misure contro rincari e inflazione.

Le richieste della cooperazione di lavoro di Legacoop in Assemblea.

"Per far crescere imprese e sistema Paese è essenziale un rilancio del Pnrr, accelerando gli interventi, per non mettere a repentaglio investimenti necessari per migliorare le infrastrutture. Prioritario, inoltre, che il nuovo Codice Appalti abbia regole chiare, semplici ed efficaci, con un effettivo coinvolgimento degli stakeholder nella scrittura delle norme".

Questo il messaggio lanciato dall'Assemblea Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi che chiede anche di intervenire sul caro energia scindendo "il costo dell'energia da quello del gas e allo stesso tempo immaginare costi diversi in relazione alla fonte con cui viene prodotta l'energia che si consuma, anche per non demolire i passi importanti che si sono fatti nella produzione di energia sostenibile". Tra le altre richieste delle cooperative "la reintroduzione, nel nuovo Codice Appalti, dell'obbligo di clausole di revisione prezzi per i contratti dei settori dei servizi, che tengano anche conto dell'aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo dei Ccnl" e "applicazione di meccanismi straordinari di revisione prezzi ai contratti in corso negli appalti di servizi e forniture e interventi specifici dedicati al settore della ristorazione collettiva: questioni prioritarie e cruciali che, nella difficile situazione che stanno vivendo le imprese, non possono più essere rinviate". (ANSA).