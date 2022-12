Intesa: tappa Imprese vincenti con Pmi Toscana-Umbria

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Mettere in luce le realtà imprenditoriali italiane che realizzano progetti di crescita orientati alle linee guida del Pnrr: questo l'obiettivo della quarta edizione di 'Imprese Vincenti', il roadshow di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano esempi di eccellenza imprenditoriale.

Oggi alle 17:30 a Firenze, all'auditorium Cosimo Ridolfi di Intesa Sanpaolo, ottava tappa del roadshow, dedicata a ricerca e formazione: premiate dieci 'Imprese Vincenti' di Toscana e Umbria.

Tra le Pmi protagoniste dell'incontro fiorentino figurano Sitem (Trevi, in provincia di Perugia), e Meccanotecnica Umbra (Campello sul Clitunno, Perugia) che operano nel settore della meccanica, Vismederi (Siena), Everex e Steve Jones (Sesto Fiorentino, provincia di Firenze) nel sistema salute, Aquila Energie (Firenze) nel commercio lubrificanti, Seco (Arezzo) nell'elettronica industriale, Tecnoseal Foundry (Grosseto) nella nautica, Cieffe Filati (Quarrata, provincia di Pistoia) e Miniconf (Arezzo) nel settore moda e abbigliamento. Sono imprese che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr.

'Imprese Vincenti' dal 2019 a oggi ha raccolto 14mila candidature e valorizzato circa 500 eccellenze, di cui circa 60 accompagnate nel percorso Elite di Borsa Italiana. (ANSA).