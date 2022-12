Inps: arriva video per guida a dichiarazione redditi pensionati

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Per i pensionati che hanno prestazioni collegate al reddito e devono presentare quindi la Dichiarazione RED arriva la video-guida personalizzata, il nuovo servizio interattivo che accompagna i pensionati e li aiuta ad adempiere a questo obbligo. Lo fa sapere l'Inps spiegando che oggi parte oggi la campagna di Sollecito Dichiarazione RED rivolta ai titolari di pensione che non risultano avere ancora comunicato i redditi rilevanti 2020. Gli utenti interessati sono circa 800.000.

L'obiettivo generale della nuova funzionalità è accrescere la consapevolezza di obblighi e diritti riconosciuti per legge ai pensionati, mettendo in relazione l'adempimento dell'obbligo di comunicazione con la possibilità di verificare la sussistenza di diritti inespressi. La video-guida sarà a disposizione dei pensionati fino al 28 febbraio 2023, termine ultimo per l'invio della Dichiarazione Reddituale. Essa sarà visibile attraverso diversi canali: l'area My INPS, con link di accesso all'interno dell'Avviso segnalato via SMS o e-mail a tutti gli utenti che hanno comunicato all'Istituto i propri contatti; l'app Inps mobile; l'app IO, previo accreditamento dalla notifica inviata all'utente con il link di accesso alla video-guida; la lettera di sollecito RED, con QR code e link per la consultazione della video-guida personalizzata.

Il servizio consentirà a tutti gli utenti raggiunti di conoscere la scadenza e le diverse possibilità di trasmissione della RED 2020, le conseguenze della mancata comunicazione, le modalità di invio per coloro che sono espatriati prima e dopo il 2020 e la possibilità di verificare - tramite il Consulente digitale delle pensioni - l'eventuale diritto ad ulteriori prestazioni. (ANSA).