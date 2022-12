Imprese:intesa Regione Calabria-Amazon per promuovere Pmi(2)

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - "Amazon - ha aggiunto Occhiuto - sta già facendo un investimento in logistica a ridosso del porto di Gioia Tauro che noi abbiamo fortemente promosso attraverso il Corap e il commissario Zes che hanno subito concesso tutte le autorizzazioni del caso. Io mi auguro che questo protocollo consolidi ancora di più i rapporti tra la Calabria e Amazon affinché anche l'investimento in logistica già previsto possa essere ulteriormente implementato in futuro in un'area come è appunto quella di Gioia Tauro che è per la logistica la prima area del Paese".

"Siamo consapevoli che digitalizzazione e internazionalizzazione della propria attività - ha aggiunto Bortolussi - non siano percorsi facili da intraprendere, soprattutto per le piccole e medie imprese. La sinergia che puntiamo a consolidare con partner istituzionali risponde proprio a questa esigenza".

Per l'assessore Varì "la competitività anche digitale delle imprese e l'ampliamento dei loro orizzonti commerciali online costituisce un obiettivo fondamentale per questo governo regionale e questa intesa va esattamente in tale direzione.

Amazon, infatti, costituisce una grande vetrina e lo sarà ancora di più per i prodotti calabresi nell'ambito dello store Made in Italy e ci sarà un banner attraverso il quale si accederà direttamente alla sezione. L'altra opportunità è la formazione sui servizi di digitalizzazione perché le nostre imprese hanno necessità di essere competitive da questo punto di vista e di ampliare le loro competenze in ambito digitale".

"L'accordo di oggi - ha sottolineato Malavasi - punta a supportare le pmi della regione per quanto concerne la digitalizzazione l'internazionalizzazione, due leve fondamentali per la competitività del territorio e delle imprese. Siamo convinti che grazie alla collaborazione con la Regione potremo raggiungere un numero maggiore di aziende e utilizzare l'e-commerce per dare loro maggiore visibilità". Su Gioia Tauro come possibile realtà su cui investire, Malavasi ha detto che "potrebbe essere un progetto, ma in questo momento ci sono ancora degli studi di fattibilità che sono in corso di pianificazione".

In un video messaggio Maurizio Forte, direttore del Coordinamento promozione del Made in Italy di Ice Agenzia ha sottolineato che "il successo del progetto è testimoniato dalla risposta molto positiva delle aziende italiane che hanno seguito con fiducia Ice ed Amazon in un percorso complesso, ma che grazie agli innovativi strumenti messi a disposizione ha consentito a 2200 di queste di essere coinvolte in un piano di promozione e sviluppo volto a valorizzare i loro prodotti all'interno delle vetrine Made in Italy".

Fabiano Mainieri, Account Manager di Valle del Crati, azienda cosentina impegnata nella produzione e nella distribuzione di specialità gastronomiche calabresi ha portato l'esperienza della sua società che ha accentuato la presenze nell'e-commerce in periodo di lockdown. "Grazie al supporto di Agenzia Ice e Amazon - ha detto - siamo riusciti a raggiungere facilmente le tavole dei nostri clienti non solo in tutta Italia, ma anche in Francia e Germania e, per il 2023, siamo già pronti per fare il nostro ingresso anche in Spagna". (ANSA).