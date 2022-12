Imballaggi: Breton,da regolamento no impatto negativo su pmi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Le Pmi devono essere aiutate, cioè non devono ricevere un impatto negativo dalla regolamentazione Ue" sugli imballaggi che certo "è una proposta sul tavolo" e ora "spetta ai co-legislattori adattare, adeguare e approvare" la normativa. Lo afferma Thierry Breton, Commissario Ue per il Mercato Interno, ospite di Sky TG24 Economia, aggiungendo che "se il governo italiano se vuole avanzare proprie proposte" sul nuovo regolamento sugli imballaggi, "ora può farlo nel quadro dei negoziati, per quale ragione? Per conservare e mantenere questo know how unico sviluppato in Italia".

"L'Italia è il primo paese nell'Ue per il riciclo" degli imballaggi, sottolinea Breton, e "ha fatto passi da gigante con investimenti nel comparto, sviluppando un know how unico ed eccezionale". (ANSA).