Francia: Républicains pronti a discutere su riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - Il nuovo segretario dei Républicains, Eric Ciotti, ha avvertito oggi che il suo partito imporrà le sue "condizioni" per votare a favore della riforma delle pensioni che la premier, Elisabeth Borne, presenterà giovedì. "Se questa riforma permette di salvare il sistema, contribueremo con i nostri emendamenti all'Assemblea Nazionale e al Senato"; ha dichiarato il deputato delle Alpi-Marittime, esponente della linea più a destra dei Républicains , eletto ieri presidente del partito neogollista con il 53,7% dei voti.

Intervistato questa mattina da RTL, Ciotti ha aggiunto che ha "sempre difeso un aumento della durata dei contributi o dell'età pensionistica". Se la legge voluta dal governo "andrà in questo senso, saremo naturalmente attenti all'interesse generale, ma è troppo presto oggi per dire quale sarà il nostro voto", ha puntualizzato CIotti, evocando "condizioni" per appoggiare la riforma della maggioranza macronista. (ANSA).