Fisco: Uil, saldo Imu da 9,7 miliardi, totale 19,4 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - * IL COSTO DELL'IMU SULLE SECONDE CASE NELLE CITTA' CAPOLUOGO. Secondo i risultati del rapporto Uil, il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa a disposizione si registra a Roma con 2.064 euro medi annui; a Milano, invece, si pagheranno 2.040 euro medi; a Bologna 2.038 euro; a Genova 1.775 euro; a Torino 1.745 euro. Valori più contenuti, invece, ad Asti con un costo medio annuo di 580 euro; a Gorizia di 658 euro; a Catanzaro di 659 euro; a Crotone di 672 euro; a Sondrio di 674 euro. La media annua è di 1.074 euro, 537 euro per il saldo.

* E SULLE SECONDE PERTINENZE. Per una seconda pertinenza, come cantina, box o posto auto, della stessa categoria catastale a Roma si pagano mediamente 110 euro annui; a Milano 99 euro; a Bologna 96 euro; a Firenze e a Napoli 95 euro. La media annua è di 55 euro.

* LE ALIQUOTE. In 17 città è in vigore la ex addizionale della Tasi, per cui, in questi Comuni, le aliquote superano quella massima dell'Imu (10,6 per mille). In particolare, a Roma, Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Potenza, Rieti, Savona e Verona l'aliquota è all'11,4 per mille; a Terni e Siena, all'11,2 per mille; a Lecce, Massa e Venezia all'11 per mille; ad Agrigento al 10,9 per mille. Altre 75 città capoluogo, sempre sulle seconde case, applicano l'aliquota del 10,6 per mille, tra cui Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari. In 10 città le aliquote sono sotto la soglia massima, tra cui, Gorizia, Pordenone, Ragusa, Udine, Belluno.

Per la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, "si pone il tema della revisione della tassazione locale con il completamento del percorso avviato nel 2009 con la legge sul federalismo fiscale. Il tema della tassazione degli immobili è fortemente ancorato alla revisione del catasto". Per la Uil la riforma del catasto, chiarisce Veronese, "si rende necessaria per riportare equità nella tassazione sul mattone, annunciata più volte nel corso degli ultimi anni e mai attuata. Riforma che deve prendere vita prestando, però, molta attenzione: questo cambiamento non dovrà significare maggiori prelievi, ma una diversa e più equa ripartizione del prelievo fiscale sugli immobili". (ANSA).