Finanziaria: le coop sociali chiedono risorse per emergenze

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - Risorse per le emergenze del settore socio assistenziale e per l'adeguamento del tariffario fermo a dieci anni fa. È la richiesta lanciata da Legacoop Sardegna, Legacoop sociali, nel corso di un'iniziativa organizzata al Lazzaretto a Cagliari dove è stata denunciata la situazione in cui sono costrette a operare le numerose realtà impegnate nel sociale. Un settore che nell'Isola conta 248 cooperative, 4.100 occupati, 3.000 soci e un fatturato di 120 milioni di euro e che si rivolge a una platea di oltre 40 mila persone. Da qui l'appello per l'inserimento in Finanziaria di maggiori risorse.

"Mentre si discuteva della riorganizzazione della sanità per i prossimi anni - spiega Andrea Pianu, vice presidente nazionale di Legacoop sociali - i cittadini rischiavano di non avere più le risposte nell'oggi, per la chiusura di tante attività e strutture. Inoltre - aggiunge - qui non c'è il rischio di una perdita di servizi ma anche di posti di lavoro, di professionalità, di economia buona nelle nostre comunità". Il responsabile delle coop sociali ricorda che "alcune prime risposte sono state date nell'approvazione della legge omnibus dello scorso 30 novembre", ma "rispetto alle richieste avanzate, rimane molto da fare, soprattutto per ricomprendere nelle misure di sostegno anche le realtà che operano nel socio assistenziale, senza un sistema tariffario definito che in qualche modo li tuteli". (ANSA).