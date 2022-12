Export altoatesino da record, ma cresce anche l'import

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - "Un risultato straordinario, che mostra una volta di più quanto riescano ad essere competitive sui mercati internazionali le imprese industriali altoatesine".

Lo afferma Harald Oberrauch, vicepresidente di Assoimprenditori Alto Adige con delega all'internazionalizzazione, che commenta il nuovo record dell'export altoatesino.

Nei primi nove mesi dell'anno il valore di merci e prodotti venduti all'estero ha superato quota 5 miliardi di euro con un più 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "L'aumento è notevole, ma non va sopravvalutato - spiega una nota - perché in parte dipende dal forte aumento dei prezzi. Ciò nonostante, è nettamente superiore al tasso di inflazione dell'11,5 per cento registrato a livello europeo e quindi comunque riconducibile alla conquista di nuove quote di mercato all'estero".

"L'eccellente performance sui mercati esteri fa però il paio con un aumento dei costi di materie prime ed energia ancora maggiore", avverte Oberrauch. Ancor più che sul valore dell'export, gli aumenti dei prezzi si sono ripercossi sul valore delle importazioni, dato che materie prime strategiche e gas provengono in larga parte da Stati extra-europei. Nei primi nove mesi dell'anno il valore dell'import altoatesino ha superato quota 5,2 miliardi di euro contro i 3,9 miliardi dello stesso periodo del 2021. "Si tratta di un aumento del 35 per cento che riflette bene l'aumento dei costi di materie prime indispensabili alle nostre imprese esportatrici come microchip, acciaio o grano. Questi aumenti sono stati solo in parte trasmessi ai prezzi di vendita, perché le nostre imprese che operano sui mercati internazionali si devono confrontare con concorrenti che operano in regioni in cui i rincari non sono stati così estremi come in Europa", riassume Oberrauch. (ANSA).