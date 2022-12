(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Bper insieme a Sace supporta Tenova (Techint) in Turchia.

L'istituto di Modena ha finalizzato la conferma di tre lettere di credito di 45,4 milioni di euro con garanzia Sace per la realizzazione di 3 impianti per la lavorazione dell'acciaio.

Inoltre Sace ha rilasciato una polizza credito fornitore a copertura del rischio di produzione.

Tenova opera a livello mondiale nel settore metallurgico e anche in quello minerario. (ANSA).