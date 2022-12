ANSA-BOX/Da una Pmi italiana il primo minibond su Blockchain

(di Chiara Di Michele) (ANSA) - MILANO, 12 DIC - Dopo la Banca europea degli investimenti (Bei), adesso è la volta dell'azienda vitivinicola veneta, Quargentan, a lanciare un bond nativo digitale su piattaforma Blockchain. E' il primo emesso in Europa da una Piccola e media impresa, annunciano i protagonisti dell'operazione, Integrum Sim, che ha agito nel ruolo di arranger avvalendosi della collaborazione della fintech milanese Fleap, specializzata nella gestione della governance aziendale su Blockchain.

L'obbligazione, che ha una durata di cinque anni con scadenza al 2027, è stata interamente sottoscritta da Banca Valsabbina per un valore di 1 milione di euro e ha lo scopo di sostenere i piani di crescita e gli investimenti all'estero di Quargentan, che punta anche a migliorare l'efficienza energetica. A spiegarlo è il ceo, Marco Quargentan, che da tempo osservava il mercato dei minibond come strumento di finanza alternativo al canale bancario. E, per la sua prima emissione, ha optato per una soluzione innovativa, in linea "con il dna dell'azienda".

L'operazione è un passo in più nel processo di trasformazione dell'azienda, diventata una vera e propria digital company, attraverso l'adozione della piattaforma tecnologica Fleap (sviluppata da Sandbox), adeguando anche lo statuto sociale.

L'investitore ha quindi sottoscritto le obbligazioni digitali basate su Dlt, integrate nella piattaforma dell'emittente, che consentirà, oltre all'esercizio dei diritti associati alle obbligazioni, di eliminare qualsiasi supporto cartaceo per tutta la durata del bond. La struttura giuridica è come quella di un minibond tradizionale ma con un substrato tecnologico che consente la digitalizzazione del titolo e della governance. "Un traguardo che - per Banca Valsabbina - dimostra l'importanza delle sinergie tra il mondo bancario tradizionale, il mercato dei capitali e le innovazioni Fintech a sostegno delle Pmi".

