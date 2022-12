++ Rinnovabili, Confindustria propone piattaforma di mercato ++

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una nuova piattaforma di mercato per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, per scambiare l'energia fra i produttori e i consumatori e separare i prezzi delle fonti pulite dai costi delle fonti fossile. E' la proposta di riforma del mercato elettrico che Confindustria ha presentato oggi in un seminario con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente di Arera, Stefano Besseghini. (ANSA).