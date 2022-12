++ Berlusconi,pensioni minime1000 euro,obiettivo di legislatura

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l'obiettivo di Forza Italia per la legislatura. Siamo impegnati per la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi assunti, che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio". Lo scrive in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo il pranzo di oggi ad Arcore che ha avuto al centro la manovra. (ANSA).