Mondiali: Confcommercio, festa non rovini shopping Natale

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Il calcio è sempre bello e i mondiali ancora di più, soprattutto per le Nazioni che li giocano. Se si riuscisse ogni tanto però a fare dei festeggiamenti che non 'rovinino' lo shopping natalizio". Così il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, ha commentato i festeggiamenti dei tifosi del Marocco in corso Buenos Aires una delle vie principali dello shopping milanese.

Durante la festa molti tifosi sono saliti sulle auto parcheggiate provocando probabilmente danni alle vetture. Fra le tante bandiere sventolate ne sono apparse anche alcune della Palestina.

Molti negozi, soprattutto nella zoina di Porta Venezia, hanno abbassato le serrande primo dell'inizio dei festeggiamenti.

(ANSA).