Manovra: Sileoni, serve un 'welfare di Stato' contro la povertà

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Un "welfare di Stato" contro la povertà. E' la ricetta indicata dal segretario generale della Fabi Lando Sileoni per "combattere la povertà" in Italia. "Fino a che l'inflazione sarà alta e fino a che la crisi economica sarà così pesante - spiga nel corso di un'intervista rilasciata a Cofee Break su La 7 - tutte le politiche di contrasto alla povertà devono avere una strategia complessiva". "Credo - aggiunge - che il Governo stia andando in questa direzione, nonostante la scarsa disponibilità economica".

Secondo Sileoni un 'welfare di Stato' può "difendere il potere di acquisto delle famiglie" attraverso "più incentivi per il lavoro regolare, più misure strutturali e condivise fra Governo e imprese per risolvere il fenomeno del lavoro povero attraverso aiuti sulle principali spese che gravano sulle famiglie come bollette, consumi, carburante per gli spostamenti lavorativi e rincari alimentari". "Su alcuni di questi argomenti - conclude Sileoni - da tempo come Fabi abbiamo raggiunto importanti accordi nei gruppi bancari e nelle banche, a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie". (ANSA).