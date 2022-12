Manovra: con Quota 103 56.000 pensioni in più, 85% a uomini

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Se tutti coloro che potranno aderire a Quota 103 lo faranno, le maggiori pensioni in pagamento a fine anno saranno oltre 56.400 nel 2023, circa 40.800 nel 2024 e poco meno di 6.400 nel 2025. E' la stima dell'Upb secondo cui gli utilizzatori del nuovo sistema introdotto con la manovra sarebbero soprattutto uomini (circa l'85%).

Poco più del 13 per cento proverrebbe dal comparto pubblico, prosegue l'Ufficio parlamentare di bilancio, spiegando che nel settore privato, circa il 65% sarebbe costituito da lavoratori dipendenti, poco meno del 24% da lavoratori autonomi e il resto da parasubordinati, iscritti alle gestioni separate e lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

Nel 2023 e nel 2024 gli assegni ammonterebbero rispettivamente a circa 27.400 e 28.800 euro lordi all'anno per gli uomini e a circa 22.400 e 24.100 per le donne. Sulla base di questi numeri, Quota 103 costerebbe, al lordo della fiscalità, circa 0,6 miliardi nel 2023, poco meno di 1,4 miliardi nel 2024 e circa 0,5 miliardi nel 2025, per poi generare minori spese per poco più di 0,1 miliardi nel 2026. (ANSA).