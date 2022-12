Formazione: Unioncamere presenta portale Excelsiororienta

(ANSA) - TREVISO, 10 DIC - "Capire sin da subito i talenti che i ragazzi possono ricercare ed esprimere nell'ambito lavorativo individuando il giusto percorso scolastico e come indirizzarli, credo sia una tra le scelte che incida nella qualità della vita di ciascuna persona". Ne ha parlato oggi il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, illustrando le potenzialità di Excelsiorienta, un nuovo strumento di orientamento online del sistema informativo Excelsior ideato dalla stessa associazione fra enti camerali.

Nel portale, che si rivolge anche a famiglie e insegnanti, è possibile approfondire la conoscenza delle diverse professionalità, informarsi sulle competenze più richieste dalle aziende in un sito dinamico e fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo.

"Mi auguro che trovando in Italia il lavoro in linea con le proprie attitudini e passioni, comprendendo le nuove professionalità su cui formarsi diventando collaboratori o imprenditori della nostra economia - chiude Pozza - i giovani possano essere invogliati a rimanere in Italia senza cercare all'estero il proprio sogno di vita e lavoro". (ANSA).