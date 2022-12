Confesercenti Campania, pienone di turisti per l'Immacolata

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Gran pienone a Napoli e in Campania per il Ponte dell'Immacolata, nonostante il maltempo. E' quanto registra Confesercenti Campania. Tra turismo e commercio, infatti, si stimano incassi sino a circa 55 milioni di euro, dei quali 25 solo a Napoli.

"Siamo molto soddisfatti - commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno - perché si tratta di dati eccezionali nonostante il maltempo. Si tratta di un long weekend, dal momento che gran parte dei turisti ha deciso di arrivare a Napoli il 7 dicembre sera. Il riempimento delle strutture ricettive è mediamente per 3-4 notti e in media sul 93% per Napoli e le zone turistiche, con gli altri capoluoghi, Avellino, Caserta, Salerno e Benevento, che tengono più che bene.

L'incremento per il settore alberghiero rispetto a un anno fa è stato importante: Napoli fa da traino, con vari sold out negli alberghi e nei B&B nel centro storico, ma percentuali di 95/97% nelle altre zone di interesse turistico-culturale, fino a scendere, con media comunque sopra il 90%. Ma in tutta la Campania si registrano percentuali di riempimento alberghiero ed extralberghiero molto importanti. Lo stesso dicasi per la ristorazione e per il commercio, senza dimenticare il restante comparto turistico, tra autobus, guide, accompagnatori e tutto ciò che riguarda tale mondo. In questo weekend in Campania ci sono centinaia di migliaia di turisti, nonostante il maltempo, che non sta favorendo l'affluenza di visitatori, e i Mondiali in Qatar, che trattengono a casa davanti alla Tv molti residenti appassionati di calcio".

Più che soddisfacente anche l'indotto economico anche per il commercio: "A Napoli - aggiunge Vincenzo Schiavo - su 25 milioni di fatturato il 25%, oltre 5 milioni, è stato o sarà incassato dal commercio, tra lo shopping, i souvenir e i capi made in Campania, eccellenze della nostra regione. In assoluto Napoli - secondo le nostre stime - è tra le prime città italiane per riempimento alberghiero e per affluenza di turisti. Un dato confortante per le nostre aziende vista la crisi economica e il caro bollette". (ANSA).