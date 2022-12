Cgia, nel 2023 l'aumento dei tassi costerà 15 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - I nuovi aumenti dei tassi, - prosegue Cgia - quindi, potrebbero contribuire a frenare una crescita economica che nel 2023 in Italia dovrebbe attestarsi sullo 0,3/0,4%. Una soglia che, molto probabilmente, avrà delle ricadute negative anche sull'occupazione. Il trend crescente dei tassi previsti nel 2023 avrà anche un altro effetto negativo.

Secondo Ernest & Young, in Italia i prestiti bancari totali sono destinati a scendere dell'1,8%. A questa contrazione contribuiranno, seppure in proporzioni diverse, tutti i segmenti creditizi. Quelli ipotecari, ad esempio, dello 0,3%, il credito al consumo dell'1,5% e gli impieghi alle imprese del 2,8%. Una contrazione che, purtroppo, interesserà tutta l'Ue. Questa criticità, comunque, è destinata a durare poco. Nel 2024, infatti, in Italia il credito a famiglie e imprese tornerà a salire dell' 1,3%. Milano sarà la provincia più "penalizzata": qui le imprese avranno nel 2023 un maggior aggravio per l'aumento dei tassi di interesse pari a 2,3 mld. Seguono Roma (1,4 mld), Torino (567,5 mln), Brescia (524,3 mln) e Bologna (403,9 mln). Ultime Enna (9,7 mln), Isernia (9,5 )e Vibo Valentia (9,3 mln). (ANSA).