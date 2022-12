Soumahoro: prefetto Latina,ex delle coop ottengano un lavoro

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ho ricevuto più volte il segretario provinciale della Uiltucs Gianfranco Cartisano, che propone, e io accetto, un lavoro di sintesi affinché i dipendenti delle coop in questione non abbiano a subire dei danni dalla doverosa inchiesta giudiziaria". Lo ha detto il prefetto di Latina Maurizio Falco, intervistato dalla trasmissione 'Monitor' di Lazio Tv, in merito alla vicenda delle coop Karibu e Aid legate ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro. La prefettura di Latina, nei giorni scorsi, aveva tolto alle due coop l'affidamento dei propri progetti di accoglienza dei migranti, riaffidandoli ad altri soggetti. Il sindacato negli ultimi giorni ha premuto perché i nuovi affidatari assumessero i dipendenti ex Karibu e Aid, rimasti senza lavoro e senza stipendio. Un incontro ufficiale tra tutte le parti, a quanto si è appreso dal sindacato, dovrebbe essere convocato in settimana.

"Noi - ha aggiunto il prefetto - vogliamo guardare in chiave di dignità umana e di difesa del lavoro la gestione dell'immigrazione in provincia di Latina, e con la moral suasion di chi dice 'faremo ispezioni'. Riporteremo quindi il livello di dignità dell'accoglienza a livelli più accettabili e tutte le parti dovranno considerare che se c'è una professionalizzazione di sistema, il sistema non dovrebbe escludere i lavoratori ma riaccoglierli all'interno delle coop che gestiscono l'immigrazione con legalità".

Alla domanda se a suo avviso i Comuni abbiano sbagliato qualcosa in passato, nei rapporti con i centri di accoglienza, il prefetto ha risposto: "Non mi sento di dirlo, il mestiere del sindaco è quello più difficile che c'è. Certo, qualche conflittualità interna ai Comuni poteva essere evitata. Ora mi aspetto dal confronto con tutti i soggetti di migliorare in trasparenza e capacità di accoglienza. Dobbiamo migliorare il rapporto con i sindaci, aumentare le ispezioni e - ha concluso - tutelare la professionalità degli operatori, perché se alcune volte abbiamo trovato operatori non sufficientemente professionalizzati, altre volte rischiano di perdere il lavoro persone che hanno lavorato per anni e poi si trovano in mezzo alla strada". (ANSA).