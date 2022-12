Pensioni:M5s, aumento minime a 1000 euro?Altra presa in giro

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "In campagna elettorale la destra tutta prometteva l'aumento delle pensioni minime ad 'almeno 1.000 euro al mese'. Adesso quella stessa destra ammette candidamente che non ci sono i soldi nemmeno per portarle a 600 euro. Una presa in giro colossale. Il pacchetto pensioni contenuto nella legge di bilancio è deleterio per i cittadini: Quota 103 lascia inalterata la legge Fornero ed è penalizzante per le donne, che ne resteranno pressoché escluse; Opzione donna è stata stravolta al punto da risultare inutile e il taglio delle rivalutazioni porterà meno soldi nelle tasche di circa 3 milioni di pensionati in un momento in cui l'inflazione sfiora il 12%. Abbiamo presentato degli emendamenti volti a sanare queste enormi storture: ci batteremo con tutte le nostre forze affinché vengano approvati". Così in una nota i capigruppo del M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Davide Aiello e Barbara Guidolin. (ANSA).