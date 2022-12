Pensioni: Zangrillo, vedremo che succede in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Forza Italia sta facendo una battaglia per le pensioni, perché era uno dei nostri temi della campagna elettorale, poi bisogna fare i conti con le disponibilità finanziarie. Condivido la battaglia sull'aumento delle pensioni ma come uomo di governo comprendo che le risorse sono indirizzate su altri temi. Vediamo cosa succede in Parlamento". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo sull'incremento delle pensioni minime a 600 euro alla trasmissione di Rai Radio 1 'Un giorno da pecora'. (ANSA).