Ocse, fine politica zero-Covid della Cina spingerà ripresa mondo

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Le prospettive globali continuano a peggiorare e l'allentamento della politica zero-Covid deciso da Pechino "sosterra' la forza della ripresa sia in Cina che a livello globale". Lo ha detto il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, in occasione dell'incontro con il primo ministro cinese, Li Keqiang, un appuntamento che la Cina tiene ogni anno con i vertici di Fmi, Banca mondiale, Ocse e Wto. Per la direttrice generale della Wto Ngozi Okonjo-Iweala, l 'abbandono della politica della 'tolleranza zero' nei confronti del Covid "aiuterà a superare una serie di incertezze" in una fase in cui il mondo affronta gli impatti della pandemia, della guerra in Ucraina e il cambiamento climatico. L'anno prossimo il commercio globale crescerà solo dell'1%, ha stimato Okonjo-Iweala, segnando un forte rallentamento rispetto all'espansione del 3,5% attesa per quest'anno. (ANSA).