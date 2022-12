Manovra: Billi (Lega), più Fondi a Camere commercio all'estero

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Confermiamo i fondi stanziati negli anni precedenti ed ho chiesto ulteriori 2,5 milioni di euro con un emendamento in Legge di Bilancio per le Camere di Commercio Italiane all'estero. Le Camere hanno un grande know-how sviluppato in anni di lavoro nei vari Paesi dove operano e sono un vettore cruciale per il nostro export ed il Made In Italy per la ripresa economica del nostro Paese: 84 Camere in 61 Paesi, 160 punti di assistenza, 20.000 associati e 300.000 contatti d'affari." Cosi dichiara l'On.Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri (ANSA).