Fisco: Uil, delude lotta evasione Comuni,in 2021 6,5 milioni (2)

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "I dati che emergono dall'analisi - commenta ancora Veronese - sono alquanto deludenti, se si paragonano agli alti tassi di evasione fiscale e di irregolarità lavorativa nel nostro Paese, che secondo gli ultimi dati ammontano ad oltre 108 miliardi di euro". Tra l'altro, secondo la Uil, "i condoni introdotti negli ultimi anni, e non da ultimo presenti nella legge di bilancio 2023, non aiutano certo l'attività di contrasto. I Comuni hanno il dovere e il potere di agire in chiave antievasione non solo perché così si potrebbero recuperare risorse per ampliare i servizi ai cittadini o per abbassare le tasse a livello locale, ma anche perché sono i primi presidi sul territorio. Per questo riteniamo utile - aggiunge Veronese - rendere uniforme l'attività del processo di partecipazione dei Comuni su tutto il territorio nazionale".

Per la Uil, "occorre una forte azione di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale, utilizzando al meglio le risorse del Pnrr, in grado di informatizzare e omogeneizzare l'intero patrimonio informativo a disposizione dei Comuni, unitamente ad un piano di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti Locali. Perché - continua Veronese - una lotta serrata all'evasione fiscale e contributiva permetterebbe di ristabilire equità e giustizia sociale, nonché di valorizzare il tessuto produttivo in grado di creare lavoro sano e duraturo". (ANSA).