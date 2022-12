Fisco: Bitonci, Governo vuole taglio cuneo più consistente

(ANSA) - FERMO, 09 DIC - "Nella legge di bilancio una parte considerevole dei fondi è andata alle misure sul caro energia e sul taglio del cuneo fiscale, misura che è stata criticata come insufficiente dal presidente Bonomi. Questo per il Governo è solo l'impegno iniziale: abbiamo confermato il taglio contributivo del 2% a favore dei lavoratori sotto i 35mila euro e poi un ulteriore 1% per i redditi sotto i 15 mila euro". Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci intervenendo all'assemblea degli industriali di Fermo. "Ora - ha aggiunto - diventa fondamentale continuare in questa direzione: il cuneo, la differenza tra quanto percepisce in busta paga un lavoratore e il costo complessivo per l'azienda, è tra i più alti d'Europa. Un dipendente che percepisce 1.000 euro costa all'azienda circa 2.200 euro. Troppo, e il beneficio tra fiscale e contributivo va ripartito tra imprese e lavoratori". Secondo Bitonci, "a distanza di poche settimane dal nostro insediamento si sta già lavorando ad una ipotesi di riduzione anche della tassazione sulle imprese, cancellando l'Irap per tutti e unificando le basi imponibili, un percorso già iniziato con le ditte individuali che andrà esteso a tutte le aziende. Il nostro impegno ha concluso - sarà anche quello di sburocratizzare e semplificare gli adempimenti, che costano alle aziende e cittadini, più di 50 miliardi anno, rifinanziare il Piano Transizione 4.0 e Nuova Sabatini".. (ANSA).