Confindustria: Luciani, Marche vanno meglio ma restano criticità

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - "Le Marche evidenziano segnali economici migliori rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, nonostante il permanere di criticità, che frenano un sistema cresciuto repentinamente e senza infrastrutture, che ora ha la necessità di riprendere la corsa per non perdere le grandi sfide internazionali, le grandi traiettorie e le grandi opportunità della mondializzazione in atto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani, durante l'assemblea pubblica al Teatro dell'Aquila. "Sappiamo tutti - ha aggiunto - quanto siano carenti le infrastrutture, nonostante il programma NextAppennino e una serie di interventi pubblici mirati. Una questione - ha evidenziato - che impatta sia sul calo demografico sia sulla capacità di crescita e diversificazione delle piccole e medie imprese". "La Regione sappia che noi siamo pronti a fare la nostra parte - ha insistito Luciani -, per contribuire a costruire un territorio che sia più competitivo, ma anche più attrattivo, soprattutto per i giovani che troppo spesso ricercano fuori dai confini domestici nuove opportunità di sperimentazione, di crescita e di valorizzazione. Dobbiamo dargliele qui". Semplificazione, giustizia più rapida più rapida, fisco più semplice che renda possibile l'investimento e la progettualità, alcuni punti chiave per la "riforma macro del sistema Italia". Ma il presidente di Confindustria Fermo chiede anche una "politica del credito che supporti l'operatività delle imprese, con regole chiare e non oppressive, che sostenga gli investimenti". Senza dimenticare "la questione di più rilevante attualità, quella energetica, con aumenti di costi insostenibili per le imprese. E' necessario - secondo il presidente di Confindustria Fermo - predisporre interventi congiunturali, agendo sulle componenti fiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, accrescendo il livello di esenzione per i settori manifatturieri". E sempre in tema di infrastrutture "non è più rinviabile lo sviluppo di reti e progetti infrastrutturali, dando la massima priorità alla realizzazione della terza corsia dell'A14 e dell'Alta velocità. Bisogna mettere in rete le Marche con il Paese. In questo Fermo è la provincia più arretrata" ha concluso. (ANSA).