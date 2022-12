Confindustria Imperia, Barbara Amerio confermata presidente

(ANSA) - IMPERIA, 09 DIC - L'imprenditrice di Sanremo, Barbara Amerio (Permare Srl), è stata confermata alla guida di Confindustria Imperia, nel corso dell'Assemblea annuale privata delle aziende associate. Gli imprenditori iscritti hanno votato all'unanimità la proroga biennale del mandato della attuale presidente. Sebbene la scadenza del mandato quadriennale dell'incarico fosse prevista per il prossimo anno, Confindustria nazionale ha dato alle territoriali la possibilità di prorogare per un ulteriore biennio il mandato. Nel corso dell'assemblea, a cui hanno partecipato gran parte degli associati, la presidente ha anche confermato l'intenzione di prorogare l'attuale consiglio di presidenza, composto dai vice presidenti: Gian Franco Carli (Olio Carli Spa Società Benefit), Saul Convalle (C&C Sistemi Srl), Enio Marino (Impresa Marino Snc), Luciano Tesorini (Tesorini Srl), Christian Feliciotto (Hotel Nazionale Spa), Massimo Colombo (Munters Italy Spa), Matteo Alberti (G.

Alberti & C. Spa) e Alberto Alberti (G. Alberti & C. Spa) in qualità di past president. (ANSA).