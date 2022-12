Confindustria: Fermo, segnali di ripresa per moda e cappello

(ANSA) - FERMO, 09 DIC - Segnali di ripresa per i distretti del cappello e del calzaturiero del Fermano. L'ha evidenziata il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, nel corso della sua relazione all'assemblea degli industriali alla presenza tra gli altri del presidente nazionale Carlo Bonomi e del governatore delle Marche Francesco Acquaroli. "Dopo anni difficili - ha spiegato Luciani - i due comparti fanno registrare numeri positivi: le calzature, in particolare, mostrano performance migliori rispetto al primo semestre del 2021". "All'interno di un trend 2022 positivo per il tessile-abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche il settore delle calzature evidenzia una crescita rispetto allo stesso trimestre del 2021, con una produzione in aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha aggiunto. "Per quanto riguarda le esportazioni, Fermo fa registrare un +29,8%, nei primi sei mesi del 2022, con un export marchigiano sul totale nazionale che è salito dal 2,4% al 3,4% e con una crescita che ha riguardato sia le vendite verso i Paesi Ue (+63%), sia quelle verso i Paesi extra Ue (+85,2%)" ha spiegato Luciani. Il problema è che ""sono le griffe a correre, come dimostrano i dati di Cina e Francia. I piccoli soffrono, soprattutto la non brillante domanda interna". Comunque "il segno + è un fatto. il quadro è in evoluzione, dopo anni di rovinosa caduta. Migliorano i principali indicatori economici e finanziari e percepiamo una cauta fiducia fra gli operatori". Quindi "vanno costruite le condizioni e le risorse per accompagnare questa fase di passaggio". Intanto - ha rimarcato - sono stati "un successo i recenti Bandi di Next Appennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma e gestito nelle Marche dalla Svem: le Marche si sono distinte per l'interesse alla misura e soprattutto per la presentazione dei progetti" (ANSA).