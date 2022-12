Confindustria: Bonomi, tifiamo solo per il Paese

(ANSA) - FERMO, 09 DIC - "I governi li decidono gli italiani, non sta a noi dare valutazioni. Noi dobbiamo essere la Confindustria della tripla A: autonoma, agovernativa e apartitica": così il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'assemblea degli industriali di Fermo. "Noi - ha aggiunto - non tifiamo mai per nessuno, né per una parte o per l'altra, tifiamo solo per il nostro Paese, per l'Italia". Parole pronunciate dopo una breve illustrazione di ciò che è successo da un anno a questa parte nel mondo e nei confini nazionali, con il presidente che ha ricordato l'emergenza Covid, i segnali di ripresa, ma anche la salita dei prezzi e la guerra in Ucraina. (ANSA).