Camera Commercio Genova, riaperte iscrizioni imprese storiche

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Le imprese della provincia di Genova che hanno compiuto 100 anni di attività entro il 2021 hanno tempo fino al 20 dicembre per presentare la domanda di iscrizione al prestigioso Registro delle Imprese Storiche di Unioncamere, che censisce le attività con almeno 100 anni di vita, senza interruzioni, nello stesso settore economico.

Il registro è stato istituito nel 2011 con lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. Genova, con 148 imprese, è da allora la prima provincia italiana per numero di iscrizioni. Le imprese iscritte al registro possono fregiarsi del marchio di "impresa storica d'Italia" e fruire della promozione del sistema delle Camere di Commercio. La prossima tornata di iscrizioni riguarderà le imprese che compiranno gli anni entro il 2022, che potranno iscriversi entro il 31 maggio 2023.

Le domande vanno presentate on line all'indirizzo: https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche Per assistenza rivolgersi all'ufficio Relazioni Esterne della Camera di Commercio di Genova (010 2704.561) (ANSA).