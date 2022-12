Agricoltura:D'Eramo,tartufo eccellenza, difesa made in Italy

(ANSA) - L'AQUILA, 09 DIC - "Importanti eventi come questi devono indurre tutte le persone partecipanti a raccontare l'eccellenza del nostro tartufo in nome del nostro territorio e della difesa del made in Italy, per quello che i nostri agricoltori rappresentano, ovvero l'agricoltura vera e millenaria opposta a quella finta, dei cibi sintetici e prodotti in laboratorio, del vino dealcolizzato". Lo ha detto il sottosegretario di Stato all'Agricoltura Luigi D'Eramo partecipando alla prima edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo che si è aperta oggi all'Aquila, nel parco del Castello. (ANSA).