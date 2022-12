18App, per Sil Confesercenti danno per la filiera del libro

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "18App è uno strumento che può e deve senz'altro essere migliorato, ma che auspichiamo non sia eliminato: la sua cancellazione sarebbe infatti un grave danno per la filiera del Libro. Per questo chiediamo di chiarire quale sia il destino della misura: siamo preoccupati dal progetto di farlo confluire nel Fondo per il Libro, con una dotazione complessiva di risorse inferiore a quella precedente.".

Così Cristina Giussani, Presidente di Sil Confesercenti.

"L'obiettivo di 18App è quello di dare ai ragazzi uno strumento per l'acquisto di libri, facendoli venire in libreria. Un modo per dare un sostegno anche alle famiglie: una parte della spesa è infatti destinata a libri di scuola o dell'università. Invece di depotenziarlo, si apra un tavolo con le categorie interessate per studiare insieme migliori regole di utilizzo per rendere più efficiente la misura". (ANSA).