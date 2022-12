Prima vittoria di Lula al Senato sui programmi di welfare

(ANSA) - BRASILIA, 08 DIC - Prima vittoria in parlamento per il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva: il Senato ha approvato parzialmente la Proposta di emendamento costituzionale (Pec) che ampliato le risorse di bilancio consentendo di sforare il tetto di spesa pubblica per poter pagare i programmi sociali.

La Pec ha ottenuto 64 voti favorevoli e 16 contrari al primo scrutinio, e 64 voti favorevoli e 13 contrari al secondo.

Trattandosi di una modifica alla Costituzione era richiesta la maggioranza speciale di 3/5 degli 81 membri dell'aula.

Grazie alla Pec il tetto della spesa pubblica è stato aumentato di 168 miliardi di reais (circa 33 miliardi di dollari) per gli anni fiscali 2023 e 2024. Il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) di Lula aveva chiesto che la Pec fosse valida per quattro anni e che l'importo fosse di quasi 200 miliardi di reais, ma queste richieste sono state mitigate nel quadro dei negoziati.

Per passare definitivamente ora la normativa deve essere votata due volta anche alla Camera, dove si prevede maggiore resistenza da parte delle opposizioni, tra cui il Partito liberale (Pl, di destra) del presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsonaro. (ANSA).