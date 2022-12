Protestano pensionati davanti a sede Inps per calo organico

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Manifestazione dei pensionati questa mattina davanti alla sede dell'Inps regionale di via dell'Arcivescovado a Torino, promossa da Cgil, per protestare contro il calo di organico, "In Piemonte nel 2023 la diminuzione del personale Inps sarà quasi del 40% e le assunzioni ad oggi previste sono assolutamente insufficienti - spiegano da Cgil -.

La forte carenza di personale, l'aumento delle tipologie di prestazioni da liquidare, norme incerte e da interpretare, la mancanza di formazione dei lavoratori, stanno determinando un peggioramento del livello di servizi offerti ai cittadini: due facce di una stessa medaglia".

Al presidio hanno partecipato alcune centinaia di persone.

Secondo il sindacato "il Piemonte rischia di pagare un prezzo molto alto e oggi anche la direzione regionale dell'Inps, in presenza della delegazione ricevuta durante il presidio, ammette l'esistenza di un problema di organico e la necessità di un numero di assunzioni maggiore rispetto a quelle previste".

"Siamo soddisfatti della riuscita del presidio - afferma Stefania Pugliese Segretaria Regionale della Cgil Piemonte - oggi abbiamo aperto un percorso di mobilitazione importante, richiamando l'Inps e le istituzioni, alle loro responsabilità.

Alla Regione Piemonte chiediamo di affrontare la grave situazione che riguarda le pratiche di invalidità civile. I tempi di attesa che, in alcuni territori arrivano anche a 10 mesi, sono insostenibili". (ANSA).