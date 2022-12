Professioni: Nursind (infermieri), Andrea Bottega segretario

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il professionista vicentino Andrea Bottega è stato riconfermato all'unanimità segretario nazionale del sindacato degli infermieri Nursind. L'investitura è arrivata oggi dagli oltre 350 delegati riuniti a Roma, al termine di una tre giorni congressuale. Per la guida dell'organismo in cima alle priorità da affrontare rimane la questione della carenza di personale "che, ormai, ha raggiunto il livello di guardia e che guardando al futuro prossimo rischia di diventare drammatica, tra domande di prepensionamento, licenziamenti e - cosa ancora più grave - sempre meno giovani che intraprendono la professione. Ecco perché bisogna intervenire subito, puntando innanzitutto sulla carriera clinica e non solo organizzativa degli infermieri, su una maggiore remunerazione e sull'abolizione del vincolo di esclusività", sono state le parole del segretario del Nursind. Solo così, ha chiuso Bottega, "potremo tentare di tenerci stretta quella parte di personale, provata da carichi di lavoro e responsabilità e di attrarre nuove leve. A garanzia dell'assistenza dei pazienti e della tenuta dell'intero Sistema sanitario nazionale". (ANSA).