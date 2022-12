Pmi: Illumia ancora prima nel Welfare Index

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Illumia si riconferma per il quarto anno prima classificata tra oltre 6.000 piccole e medie imprese nel Welfare Index PMI 2022 stilato da Generali. L'azienda si legge in una nota ha ottenuto il premio come Welfare Champion per aver " realizzato un forte impatto sociale per le comunità interne ed esterne all'azienda in tutti gli ambiti di welfare grazie alla ricchezza delle iniziative messe in atto e alla cura degli effetti che queste iniziative hanno sui soggetti che ruotano attorno all'ecosistema aziendale".

L'azienda energetica ha investito in un anno 800 mila euro per le attività di welfare, tra spazi comuni, eventi aziendali, servizi alla famiglia e agevolazioni dedicate ai dipendenti; · La cerimonia del premio si è svolta alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.

"Il progetto di Welfare aziendale che Illumia ha puntato a realizzare per i propri collaboratori è stato costruito anno dopo anno con un focus non solo sulla persona, ma orientato a valorizzare le relazioni tra le persone. Questo processo ha permesso di creare un progetto di Welfare in continua evoluzione, che ha attraversato periodi complessi come quello della pandemia puntando ad accorciare la distanza tra azienda e persona e tra i collaboratori, in un'ottica di facilitazione e supporto. I premi ricevuti ci gratificano e ci convincono che il percorso intrapreso è quello giusto ma, in pieno spirito Illumia, sappiamo che la strada è ancora lunga e piena di possibilità. Per questo puntiamo a fare sempre meglio" ha dichiarato Giulia Bernardi, HR Director di Illumia. (ANSA).