Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 341 MERCOLEDI' 07 DICEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:38

          Wartsila: in corso carico motori Fincantieri su nave

        2. 18:39

          Borsa: Milano chiude in netto calo, pesante la Juventus

        3. 18:12

          Gas: in chiusura prezzo sale a 138 euro al megawattora

        4. 18:07

          Spread Btp-Bund chiude in calo a 184 punti, rendimento 3,64%

        5. 17:59

          Borsa: Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali

        6. 17:37

          Borsa: Milano chiude in calo (-1,15%)

        7. 17:11

          Popolare Ragusa rileva 9,9% Banca Sconto e avvia partnership

        8. 16:53

          Borsa: Europa peggiora, Milano -1%

        9. 16:51

          Rinnovabili, nasce una piattaforma contro 5 falsi miti

        10. 15:58

          Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano -0,5%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie