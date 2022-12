Manovra:Spi-Cgil:governo fa cassa su pensioni, 16 in piazza

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Dal governo nessun passo avanti. Fa cassa con le pensioni, taglia la sanità, acuisce le diseguaglianze con la flat tax, non c'è nulla sulla non autosufficienza e per il lavoro. Le ragioni della manifestazione nazionale dei pensionati che abbiamo indetto per il 16 dicembre in piazza Santi Apostoli non sono solo confermate ma anche rafforzate".

Lo dichiara il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti a seguito dell'incontro di oggi tra governo e sindacati sulla manovra di bilancio.

"Milioni di pensionati e di pensionate - continua Pedretti - sono il bancomat da cui vengono forzatamente prelevate le risorse per finanziare una manovra di bilancio che non serve al paese e che favorisce i furbi e gli evasori. Sono 3,7 miliardi di euro in un solo anno, non bruscolini. Una rimodulazione delle soglie di rivalutazione, come dichiarato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non avrebbe nemmeno il senso di un pannicello caldo". (ANSA).