Manovra:Meloni, pensioni? Scelto di aiutare chi non ce la fa

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Con la manovra "si danno delle scelte, noi abbiamo scelto in questa fase di aiutare chi rischiava di non farcela". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla manovra, a proposito, tra l'altro, della scelta di sacrificare le pensioni più alte con il nuovo meccanismo di rivalutazione.

Sul fronte dell''indicizzazione delle pensioni, sollevato dai sindacati, ci sarebbe stata comunque una apertura da parte dell'esecutivo a una ulteriore valutazione delle soglie individuate in manovra. (ANSA).