Manovra: Legacoop Puglia, esecutivo ignora Mezzogiorno

(ANSA) - BARI, 07 DIC - Legacoop Puglia aderisce allo sciopero generale di otto ore proclamato dalla Cgil per mercoledì 14 per contestare "le misure previste nella manovra di bilancio varata dal Governo Meloni". "Non possiamo stare a guardare - afferma il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo - mentre l'esecutivo nella sua prima manovra ignora il Mezzogiorno e perde per strada importanti misure utili al suo sviluppo". "Nonostante l'auspicata e richiesta proroga a tutto il 2023 della cd. 'decontribuzione sud' manca - aggiunge - la riproposizione di alcune misure come il credito di imposta per gli investimenti strumentali, il credito di imposta maggiorato nelle Zes e per le spese di ricerca e sviluppo che riteniamo straordinariamente importanti per sostenere gli investimenti".

"Condizioni di fragilità sistemiche e strutturali di contesto che nuocciono non solo al Sud ma anche allo sviluppo complessivo del nostro Paese comportando, altresì, il rischio - ritiene - di un uso distorto di misure come l'allargamento delle maglie nel ricorso all'uso di voucher e prestazioni occasionali che da strumenti di flessibilità si rivelerebbero forme stabili di lavoro precario rendendo un favore ad imprenditori poco seri".

"Sono queste le ragioni che ci porteranno in piazza il 14 dicembre - conclude Rollo - per difendere i diritti conquistati dai lavoratori, per sostenere il lavoro giusto e per chiedere al nuovo esecutivo di riprendere velocemente il percorso per la definizione di una piano strategico per il Mezzogiorno ripartendo dal libro bianco del precedente Governo ". (ANSA).