Lavoro: Unioncamere, 329mila assunzioni previste a dicembre

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sono 329mila le assunzioni previste dalle imprese per dicembre e salgono a 1,2 milioni per l'intero trimestre dicembre-febbraio. E' quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal che rispetto a un anno fa registra una flessione di oltre 24mila unità, in conseguenza del rallentamento dell'economia causato dalla guerra in Ucraina, della crisi energetica, della crescita dell'inflazione e del costo del denaro. Unioncamere precisa tuttavia che i livelli della domanda di lavoro delle imprese si mantengono superiori a quelli registrati nell'analogo periodo pre-Covid (+28mila su dicembre 2019, +115mila sul trimestre).

Permane elevata la difficoltà di reperimento che riguarda il 45,3% del personale ricercato, un valore superiore di circa 7 punti percentuali rispetto a un anno fa. (ANSA).