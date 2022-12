Lavoro: Cgia, in Molise nel 2023 disoccupati in aumento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 DIC - In Molise nel 2023 aumenterà il numero dei disoccupati. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia sulla base di una elaborazione dei dati Istat e delle previsioni Prometeia. Il prossimo anno, secondo una stima dell'Associazione degli artigiani di Mestre, in regione i disoccupati saranno 12.487 (12.086 nel 2022), con un incremento di 401 unità (+3.3% rispetto al 2022). Campobasso la provincia più colpita con +411 (+4.8%) e 9.044 disoccupati. In controtendenza Isernia dove le stime indicano un calo di 10 unità (-0,3%) con 3.443 disoccupati. (ANSA).