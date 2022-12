Istat: nel 2020 rischio povertà pensionati cala al 14,6%

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il rischio di povertà dei pensionati nel 2020 è sceso di oltre un punto rispetto al 2019 (15,7%) e si è fissato al 14,6% oltre dieci punti al di sotto di quello medio delle famiglie senza pensionati: lo si legge in un Report Istat sulle condizioni di vita dei pensionati. Nell'anno nel quale è scoppiata la pandemia sono state di fatto avvantaggiate le categorie a reddito fisso. Nel 2021 il reddito medio dei pensionati è stato pari a 19.443 euro.

Il 37,2% dei pensionati vive in coppia senza figli, più di un quarto da solo (27,7%). Per le famiglie con pensionati, i trasferimenti pensionistici rappresentano, in media, il 64% del reddito familiare netto disponibile.

L'età media dei 444mila pensionati da lavoro (+13,3% sul 2020) che dichiarano di essere occupati - uomini nel 78,4% dei casi - supera i 69 anni. (ANSA).