Commercio: Confcommercio, dato peggiore delle attese

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il dato di ottobre sulle vendite al dettaglio è peggiore di quanto si attendesse Confcommercio. Lo comunica la stessa associazione precisando che il tendenziale in volume è pari a -6,3% a fronte del -3,7% stimato dall'Ufficio Studi Confcommercio per i beni al netto di automobili, carburanti, tabacchi ed energia. Ma al momento restano confermate le previsioni di una ripresa dei consumi tra fine novembre e dicembre se le politiche di compensazione delle perdite di reddito corrente avranno successo.

Il ripiegamento della spesa delle famiglie, spiega Confcommercio, è comune a molti paesi europei, con la progressiva erosione di potere d'acquisto determinata dall'inflazione sul reddito e sulla ricchezza liquida, solo parzialmente compensata dai pure ingenti sostegni governativi, che comprime lo spazio che le famiglie possono destinare alle spese non obbligate. "Questa inevitabile configurazione si riflette negativamente su molte voci di spesa, tra le quali l'abbigliamento e le calzature, e sui formati distributivi più tradizionali".

Per Confcommercio resta confermato, in ogni caso, lo schema interpretativo per le dinamiche di breve termine dell'economia italiana: ottobre e prima parte di novembre negativi per i consumi con innesco della recessione, e poi reazione positiva dalla fine di novembre e fino a dicembre, fenomeno che renderebbe mite, o tecnica, la contrazione dell'attività economica.

Queste valutazioni complessivamente ottimistiche scontano le ipotesi di successo delle politiche di compensazione delle perdite di reddito corrente e di rafforzamento della fiducia a dicembre. "In caso contrario, la recessione potrebbe approfondirsi, con la conseguente compromissione delle prospettive di crescita per il 2023" conclude l'Ufficio Studi Confcommercio. (ANSA).