Alitalia: Rampelli, ex dipendenti non ricevono Cig

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Ho ricevuto centinaia di messaggi da ex dipendenti Alitalia che denunciano nuovamente l'assenza di regolarità nel pagamento della cassa integrazione. È un problema che riguarda migliaia di persone già menomate del loro lavoro e di una parte dello stipendio e che ora devono fronteggiare inaccettabili ritardi di mesi. Una situazione scandalosa e drammatica che sta mettendo in ginocchio famiglie intere. Ho fatto una verifica e scoperto che il problema non è l'Inps ma il management di Alitalia in amministrazione straordinaria che si è perfino "dimenticato" di fare istanza al fondo di solidarietà per cui le casse di ottobre, novembre e dicembre saranno retribuite al minimo. Ho immediatamente sollecitato il ministero del Lavoro a risolvere la grave situazione che si è creata. Ho anche chiesto che le nuove e future assunzioni Ita siano pescate esclusivamente nell'ambito del bacino ex Alitalia cosa che, per un motivo o per l'altro, finora non è accaduto. Direi che si potrebbe legare alle mancate erogazioni stipendiali per i cassaintegrati analogo congelamento degli emolumenti per i commissari di Alitalia. O vengono pagati tutti o non viene pagato nessuno". Lo afferma Fabio Rampelli (Fdi), vicepresidente della Camera.

"Infine, proprio alla luce della fiducia di cui queste persone ci onorano - aggiunge -, vorrei rassicurarle sul lavoro intenso che il governo sta facendo per comporre la soluzione più convincente rilanciare la compagnia di bandiera, mantenere una presenza dello Stato e comporre un terzo polo commerciale nel trasporto aereo continentale. La compagnia aerea italiana, insomma, non è più in svendita". (ANSA).