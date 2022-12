++ Pensioni: Istat, nel 2021 313 mld spesa, 17,6% Pil ++

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sono 22,7 milioni le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2021, erogate a 16 milioni di persone, per una spesa di 313 miliardi.

Lo sottolinea l'Istat in un Report sulle condizioni di vita dei pensionati spiegando che nel 2021 la spesa pensionistica è aumentata di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente (nel 2020 +2,3 punti) e rappresenta il 17,6% del Pil (era il 18,5% nel 2020 e il 16,7% nel 2019). L'andamento dei principali indicatori risente degli effetti della pandemia che ha avuto un impatto rilevante non solo sulla mortalità, ma anche sul mercato del lavoro e sul Pil. (ANSA).