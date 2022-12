++ Commercio: Istat,forte calo volume vendite a ottobre -6,3% ++

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Prosegue, per il quinto mese consevutivo, il calo dei volumi delle vendite al dettaglio.

Secondo i dati diffusi dall'Istat, a ottobre su base tendenziale le vendite al dettaglio hanno registrato "un calo sostenuto" pari al 6,3% rispetto a un anno prima. In valore invece le vendite aumentano dell'1,3%.

Ancora più consistente il calo dei volumi di vendita per i beni alimentari, scese del 7,9%(+4,7% in valore). Le vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente -1,1% e -5,2%). (ANSA).