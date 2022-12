Welfare: Generali, 785 miliardi nel 2021 la spesa totale

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "La spesa totale del welfare pubblico e privato italiano nel 2021 ammonta a 785 miliardi. L'80% di questo flusso, 627 miliardi, è a carico dello Stato. Una quota molto rilevante, 136,6 miliardi (pari al 17,4% del totale), è a carico diretto delle famiglie: in media 5.300 euro per famiglia.

Una terza quota, molto più piccola, è quella del welfare aziendale e collettivo: 21,2 miliardi, 2,7% del totale". E' quanto emerge dal Position Paper presentato da Generali insieme al Rapporto Welfare Index Pmi 2022. "Il welfare aziendale - sottolinea Generali - potrà espandersi, dando un contributo rilevante al rinnovamento generale dei sistemi di welfare, se le istituzioni pubbliche attiveranno partnership a tutti i livelli con le imprese". "Oggi - si legge nel Paper - il welfare aziendale non è più solo un settore complementare del welfare pubblico, ma è diventato anche un fattore di innovazione dei sistemi tradizionali, in grado di generare nuovi modelli di servizio e accelerare la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili". Il welfare aziendale può infine "rappresentare uno strumento decisivo per investire maggiori risorse in settori chiave e di grande importanza nei progetti del Pnrr: sanità, formazione, inclusione sociale". (ANSA).