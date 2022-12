Welfare: Fancel (Generali), è una priorità per il Paese

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il welfare aziendale è un fattore strategico per le imprese e una priorità per il Paese, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr attraverso una partnership tra il settore pubblico e il privato". Lo ha dichiarato il country manager e Ceo Generali Italia, Giancarlo Fancel, intervenendo alla presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2022 di Generali. "Oggi il nostro rapporto Welfare Index Pmi certifica come chi ha programmi di welfare evoluti ha maggior successo come impresa, investendo, tra gli altri, in sanità, formazione e inclusione sociale", ha spiegato. "Le aziende sono in prima linea nel produrre innovazione sociale a fianco delle famiglie e dei territori in cui operano, intercettando i bisogni emergenti, come dimostrano le migliori iniziative sociali delle realtà presenti in questa edizione", ha concluso Fancel. (ANSA).